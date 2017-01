Vestas' gigantiske havvindmølle kan blive endnu større

- Den nye V164 kan nå en nominel størrelse på 9 megawatt afhængig af specifikke site-forhold, skriver MHI Vestas i en pressemeddelelse.

- Den øgede energiproduktion per vindmølle tilføjer større værdi for mange projekter og giver omkostningsbesparelser, da færre møller vil være krævet til at nå parkkapaciteten, lyder det.

Vestas og Mitsubishi Heavy Industries gik sammen om at udvikle verdens største havvindmølle, som er blevet lavet som en prototype ved Østerild i Thy.

Den såkaldte V164 8MW har 80 meter lange vinger, og den samlede højde til vingespids er 222 meter.

MHI Vestas Offshore Wind oplyser samtidig, at den V164-mølle, der er sat op i Østerild, har sat en ny rekord.

Den 1. december producerede den 216.000 kilowatt-timer i løbet af 24 timer, hvilket er det højeste nogensinde.

- Vi er sikre på, at 9 megawatt-maskinen nu har bevist, at den er klar til markedet, og vi mener, at vores vindmølle vil spille en væsentlig rolle i forhold til at gøre det muligt for offshoreindustrien at fortsætte med at sænke prisen på energi.

Det siger Torben Hvid Larsen, der er teknologichef hos MHI Vestas.