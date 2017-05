Vestas: Tysk vindauktion skaber frygt for stort prispres

For det første sejrede borgerprojekterne i stor stil under auktionen, hvilket ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank umiddelbart er en fordel for den lokale tyske vindmølleproducent Enercon.

Enercon står ekstremt stærkt på netop den type kunder.

Det andet er, at de bud, som skulle til for at vinde projekterne, afslører et kraftigt prisfald, hvilket kan sætte pres på hele værdikæden for at reducere priserne - herunder på selve vindmølleleverancerne.

De 807 megawatt, der var under hammeren i budrunden, gik til en gennemsnitlig pris på 57,1 euro per megawatt-time.

Det er et prisniveau, som overrasker Klaus Bader hos advokatfirmaet Norton Rose Fulbright, hvor han er ansvarlig for det europæiske energimarked.

En undersøgelse, som firmaet for nylig stod bag, nåede frem til, at der kunne komme betydelig konkurrence med overgangen til auktioner fra de tidligere ordninger med feed-in-tariffer (FIT).

- Men få deltagere i undersøgelsen ventede, at den gennemsnitlige pris ville komme væsentligt under 60 euro per megawatt-time på maj-auktionen.

- En reduktion til 57,1 euro per megawatt-time sammenlignet med 80,3 euro under det tidligere FIT-system vil have enorm indflydelse på økonomien i en vindmøllepark, siger Klaus Bader til branchemediet Recharge News.

Han tilføjer, at for at en investor kan opnå samme afkastniveau af sin investering - eksempelvis på fem procent, så skal den totale pris på en standard landmøllepark i Tyskland reduceres med omkring en tredjedel.

- Differencen skal barberes væk et eller andet sted, om det så er gennem en reduktion af marginen til udvikleren, mølleprisen, driftsomkostningerne eller finansieringsomkostningerne. Ellers må en investor fundamentalt acceptere et lavere afkast på sin investering, siger han.

Af de 807 megawatt, der blev tildelt under den tyske auktion, stod firmaer bestående af borgergrupper bag hele 93 pct., hvilket aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank fredag betegnede som lettere negativt for Vestas.