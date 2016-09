Vestager nyder fuld opbakning til kæmpe Apple-skattesmæk

Den danske konkurrencekommissær kan sole sig i EU-Parlamentets ros under debat om skattesmæk til Apple.

EU-Parlamentet står i kø for at uddele roser til konkurrencekommissær Margrethe Vestager under en debat i Strasbourg i Frankrig onsdag.

Roserne gives på baggrund af Vestagers beslutning om at tildele den multinationale virksomhed Apple et skattesmæk på 100 milliarder kroner.