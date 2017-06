Vestager lander aftale for at forhindre italiensk bankkrise

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse torsdag.

Aftalen kommer efter måneders forhandlinger mellem kommissionen, Den Europæiske Central Bank (ECB) og de italienske myndigheder.

Her er der blevet forhandlet om en redningsplan, der er forenelig med EU-regler, for at undgå, at banken går konkurs.

Planen tillader den italienske regering at skyde penge i banken, lyder det fra Vestager.

- Denne aftale er et positivt skridt fremad for MPS og den italienske banksektor. Den tillader, at Italien skyder kapital ind i MPS som en foranstaltning, der følger EU-reglerne, og minimerer byrden for de italienske skatteborgere.

Den italienske regering må skyde et endnu uspecificeret beløb ind i banken, mod at de accepterer en drastisk EU-godkendt redningsplan for banken, der involverer massefyringer og store besparelser på medarbejderes løn.

Det oplyser MPS ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig skal banken ifølge kommissionen afvikle de mange problematiske lån, som banken har optaget.

- Jeg håber, at dette vil gøre MPS i stand til at fokusere på at låne til italienske forretninger og støtte den italienske økonomi, lyder det fra Vestager.

Den italienske bank, der er kendt som verdens ældste overlevende bank, går helt tilbage til 1472 og er en institution i Italien.

En konkurs vil potentielt kunne destabilisere landets økonomi, og dermed også være til fare for Eurozonen.

Siden finanskrisen har banken været i dybe økonomiske problemer.

Ifølge ECB manglede banken i december 2016 svimlende 8,8 milliarder euro i kapital.

Banken har forsøgt at få kapital fra investorer, men uden held. Derimod har den italienske regering længe ønsket at hjælpe banken.

Med den nye aftale kan det endelig lade sig gøre. De nærmere betingelser for aftalen vil ifølge kommissionen bliver forhandlet på plads i den kommende tid.