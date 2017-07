Vestager-kritik af efter køb af dansk vingeproducent

Amerikanerne meddelte i begyndelsen af året, at man havde indgået aftale om køb af den danske vindmøllevingeproducent LM Wind Power.

Et par måneder senere sagde Vestagers konkurrencemyndigheder god for opkøbet, men det skete tilsyneladende på et forkert grundlag.

- GE undlod at informere kommissionen om dens forsknings- og udviklingsaktiviteter og udviklingen af et bestemt produkt, hedder det i en pressemeddelelse fra EU-kommissæren.

Undladelsen får i første omgang ingen konsekvenser for General Electric.

Selskabet får mulighed for at svare på kritikken, og så vil kommissionen tage stilling til, om forseelsen skal medføre en bøde.

Den kan i givet fald løbe på i et beløb svarende til en procent af General Electrics årlige omsætning.

Omsætningen udgjorde sidste år 11,5 milliarder dollar, svarende til 730 milliarder kroner.

Ud over General Electric har firmaerne Merck, Sigma-Aldrich og Toshiba også torsdag fået kritik af deres ageren i forbindelse med ansøgninger om godkendelser af opkøb.

I den forbindelse understreger Margrethe Vestager vigtigheden af, at Kommissionen får et korrekt grundlag at vurdere konkurrencesager ud fra.

- Vi har brug for, at virksomhederne hjælper os med at sikre hurtig og forudsigelig kontrol af opkøb. Det gavner både virksomheder og forbrugere.

- Men vi kan udføre vores arbejde, hvis vi kan stole på, at de berørte virksomheder samarbejder.

- De skal have vores godkendelse, før de gennemfører handlerne, og de skal give os korrekte og fulde oplysninger, siger hun.