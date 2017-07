Verdens største kapitalforvalter svulmer endnu mere

Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, havde et stærkt andet kvartal, hvor kunderne sendte nye milliarder ind under dets vinger.

- Blackrocks andet kvartal afspejler den tillid, vores kunder fortsat har til vores globale platform, skriver administrerende direktør Laurence Fink i regnskabet.

I alt kom der nye 104 milliarder dollar ind hos BlackRock i kvartalet. Det fik den samlede mængde aktiver, som BlackRock forvalter på vegne af kunder, op på svimlende 5689 milliarder dollar.

Det er 37.062 milliarder danske kroner, svarende til små 20 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Det er nok til at købe alle selskaber i det toneangivende danske aktieindeks 14 gange.

BlackRock selv tjente 3,0 milliarder dollar på at forvalte pengene, og efter at alle udgifter var betalt, kunne selskabet putte 857 millioner dollar i pengekassen.

Ved udgangen af juni havde BlackRock blandt andet - på kundernes vegne - aktier for 3015 milliarder dollar, obligationer for 1704 milliarder dollar og alternative investeringer for 128 milliarder dollar.

BlackRock startede i 1988, hvor grundlæggerne forlod banken First Boston for at lave kapitalforvaltning for professionelle kunder som pensionsselskaber, banker og andre.

Kapitalforvalterens fokus var risikostyring, da mange kunder havde oplevet store tab under krisen i 1980'erne.

Langsomt, men sikkert har BlackRock vokset sig til verdens største kapitalforvalter gennem kontinuerlig organisk vækst og et par enorme opkøb.