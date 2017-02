Den for forældrekøbene attraktive virksomhedsordning skal ses efter i sømmene. (Arkivfoto) Foto: Free/Lån & Spar Bank

Venstre åbner op for revision af forældrekøbsregler

Ifølge Ugebrevet A4 åbner regeringspartiet Venstre op for at kigge på reglerne for forældrekøb.

Erhverv - 27. februar 2017

Forældre med penge kan bruge den såkaldte virksomhedsordning til at købe en bolig til deres børn. Det giver skattefordele og ret til at sælge boligen billigt til børnene senere. Den ordning kan dog være for lukrativ for regeringspartiet Venstre, der i Ugebrevet A4 erklærer sig klar til at kigge på reglerne, der kan være med til at trække boligmarkedet skævt.

- Jeg ved ikke, om det er retfærdigt, men det er i hvert fald ikke hensigtsmæssigt. Det er også noget, som vi kigger på i forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem. - Det hedder familiesalg, og det har vi haft tradition for i Danmark, men dermed ikke sagt, at det er hensigtsmæssigt, siger boligordfører hos Venstre Britt Bager til Ugebrevet A4. SF og Enhedslisten er ganske interesserede i at få kigget lovgivningen på området igennem. Sidstnævnte vil specielt kigge på reglen om, at forældre kan sælge boliger til deres børn under markedsprisen og dermed de facto give dem en skattefri pengegave. - Der er sådan set indbygget en form for ubeskattet arveforskud, når man har skruet det sammen på den måde. Det er ikke rimeligt, siger Enhedslistens boligordfører, Søren Egge Rasmussen til Ugebrevet A4. Hos SF mener boligordfører Kirsten Normann Andersen også, at der skal kigges på reglerne. Hun mener, at de nuværende regler beriger allerede velstillede mennesker. En analyse fra Danmarks Statistik viser, at 61 procent af forældrekøberne er lønmodtagere på højeste niveau eller selvstændige. Familier, der foretager forældrekøb, har i gennemsnit en nettoformue på 7,9 millioner kroner og en indkomst, der er dobbelt så høj som resten af befolkningens. - Jeg synes, det er dybt uretfærdigt, at dem, der allerede har råd til at købe deres barn en bolig, kan få så store skattefradrag. Det giver meget ulige vilkår i forhold til dem, der ikke har så meget, siger Kirsten Normann. Virksomhedsordningen er den samme ordning, der gælder for alle, der lejer boliger ud. Derfor vil en sløjfning af den ramme hele lejemarkedet. SF's boligordfører siger, at en politisk løsning kunne være at lade ordningen gælde for folk, der ejer og udlejer mere end én bolig.