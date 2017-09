Se billedserie Gorm Rasmussen er medejer af Carl Ras-engroskæden, hvor han startede i 2004 og blev udnævnt til administrerende direktør i 2008. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Væksten udfordrer byggekvaliteten

Erhverv - 07. september 2017 kl. 11:30 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndværkerne har travlt med dels at afslutte igangværende byggeprojekter, dels at byde ind på nye. Pulsen er høj.

- Vi oplever, at håndværkerne har fået rigtig travlt igen, og flere har svært ved at skaffe nok folk. Det er som om den her branche har svært ved at ramme niveauet midt imellem, siger administrerende direktør Gorm Rasmussen fra kæden Carl Ras. Han hentyder til, at branchen kun lige nåede ud af finanskrisen, og så rammer den nu næsten loftet og kan ikke skaffe folk nok.

Men alligevel byder mange entreprenører, når projekterne kommer i udbud.

- Vi oplever, at der er pres på prisen. Det er ikke bare tre og fire store entreprenører, der byder på opgaverne. Det smitter af på priser og leveringsfrister, forklarer Gorm Rasmussen, der overtog direktørrollen i familieejede Carl Ras i 2008 efter sin far Cai Rasmussen.

Den høje intensitet og interesse for bygge- og anlægsopgaverne kan også smitte af på kvaliteten i byggeriet, frygter kædedirektøren:

- Kvaliteten på især de større byggerier kommer under pres i den situation, så vi skal være opmærksomme på, at den ikke bliver for dårlig.

Han vurderer, der er behov for mere samarbejde på tværs samt mere digitalisering.

- Der skal mere fokus på god projektledelse og forventningsafstemning. Parterne skal være mere indstillet på at samarbejde på tværs. Det har vi dog ikke direkte indflydelse på, men det forhindrer os ikke i at inspirere kunderne og udvikle løsninger til dem, så de bliver mere effektive, siger Gorm Rasmussen, der mener, at presset er så stort, at en del byggefirmaer kan have svært ved at tjene penge.

Også i engrosleddet for værktøj og beslag er der pres på.

