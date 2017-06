Usikkert valgresultat svækker det britiske pund

Da Storbritanniens konservative premierminister, Theresa May, udskrev valg 18. april var det for at sikre sig et stærkt mandat til forhandlingerne om at forlade EU.

Resultaterne fra valget, hvor mere end halvdelen af stemmerne er talt op, viser, at hverken Theresa Mays konservative eller Labour står til at få det flertal, der ville give dem et klart mandat.

- Det bliver svært at regere landet, og det kan betyde endnu et valg senere på året, siger professor Wyn Grant fra University of Warwick til nyhedsbureauet AFP.

Det svækker pundet markant over for både euro og dollar. Mod dollaren er svækkelsen på 1,6 procent til 1,275 dollar for et pund.

Mod euroen er pundet svækket med 1,4 procent til 1,139 euro for et pund. Det er det svageste niveau siden november.

- Et resultat, hvor de ikke vil kunne danne en regering - et såkaldt hung parlament - ville være det værste udkomme.

- Men det ligner, at De Konservative vil kunne danne en mindretalsregering, siger Mikael Milhøj, senioranalytiker hos Danske Bank.

Storbritannien står over for at skulle forhandle præmisserne for sin exit fra EU i de kommende år.

Det er hårde og afgørende forhandlinger for landet. En aftale, hvor Storbritannien mister adgang til EU's marked vil være ødelæggende for økonomien.

Mens Theresa May har stået for en hård linje i forhandlingerne står Labours Jeremy Corbyn for en blødere linje.

- Det kan faktisk ende med at blive godt for pundet, hvis dette her tvinger Theresa May til en blødere linje i forhandlingerne med mindre risiko for, at de mister adgangen til det indre marked, siger Mikael Milhøj fra Danske Bank.

Siden briterne stemte sig ud af EU, er pundet svækket markant. Det har ledt til stigende priser for briterne, der er begyndt at holde igen med forbruget.

- Der er ikke kommet en decideret økonomisk krise efter afstemningen om brexit. Men det er værd at notere sig, at den britisk økonomi er den langsomst voksende i Europa, siger Mikael Milhøj.