Usbekisk korruptionssag kan koste Telia milliarder

- Jeg har mange gange tidligere sagt, at Telia gik ind i Usbekistan på en uetisk og forkert måde, og det er vi parate til at tage ansvar for. Vi samarbejder fuldt ud med myndighederne for at skabe en afklaring, siger bestyrelsesformanden i Telia, Marie Ehrling, i pressemeddelelsen.

- Når det er sagt, er vores første reaktion på det foreslåede beløb, at det er meget højt. Vi er nu nødt til at analysere oplysningerne og beslutte, hvordan vi skal videreføre den igangværende dialog med myndighederne, siger hun.

Forligsforslaget kommer, efter at den svensk-finske telekoncern flere gange har været under beskydning for sine aktiviteter i Asien. Der har blandt andet været rapporter om, at Telia havde betalt to milliarder svenske kroner til et skuffeselskab med forbindelser til Usbekistans diktatur.

Telia har sammen med russiske Mobile Telesystems og russisk-norske Vimpelcom, som delvist ejes af Telenor, angiveligt givet hundrede millioner af dollar til mellemmænd, som kontrolleres af Gulnara Karimova, der er datter af Usbekistans forhenværende præsident, Islam Karimov.

Islam Karimov var indtil sin død Usbekistans første præsident efter landets løsrivelse fra Sovjetunionen.

Telia er en del af den svensk-finske TeliaSonera-koncern og er en af de helt store spillere på det danske telemarked.