Ung smed hædret på erhvervstræf

- David er blevet rigtig god til at få nye ideer til, hvordan man skal løse en opgave. Det viste han, da han skulle lave sin svendeprøve. Her lavede han en ny form for lukkeanordning, og han fandt på helt nye måder at samle de rustfri pladedele på, så man undgik spændinger og varmezoner i metallet. Det hele blev lavet i et super smart design. Det er sådanne ting, der gør det rigtig godt at have David ansat, siger værkfører Martin Pedersen om den nyuddannede smed, der bor i Regstrup ved Holbæk og er nybagt far til tvillinger.