Undersøgelse: Fire af ti private udlejere snyder i skat

Deloitte opfordrer til, at man forenkler skattesystemet og indfører et bundfradrag for al privat udlejning.

Erhverv - 21. september 2016 kl. 09:29 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen har for nylig lagt op til en revision af reglerne for de skatteborgere, der deltager i deleøkonomien ved at udleje deres bolig, feriehus eller bil. Og det er en god ide, mener revisionsfirmaet Deloitte, som via Epinion har foretaget en rundspørge om deleøkonomi.

Den viser, at 40 procent af de adspurgte personer, der har en lejeindtægt, enten kun opgiver en del af den eller helt undlader at oplyse noget til Skat. En af årsagerne til de mange sorte penge i systemet kan være uklarhed om reglerne, mener Niels Sonne, der er statsautoriseret revisor hos Deloitte. - Det er nemlig kun fortjenesten, der skal beskattes, hvilket betyder, at man kan trække de tilhørende driftsudgifter fra. - Her kan udregningen til tider blive ret så kompliceret, hvilket uden tvivl kan få nogen til at kaste håndklædet i ringen og bare gøre det sort, siger han. Niels Sonne foreslår derfor, at man i stedet indfører et fast bundfradrag, som omfatter alle indtægter ved deleøkonomiske tjenester og privat udlejning. - Reelt ville det betyde, at man inden for en vis beløbsgrænse ville give danskerne lov til at tjene penge skattefrit. - Til gengæld kan man jo så kræve, at udlejningsportalerne registrerer brugerne og indberetter indtægterne. Det er den mest effektive metode til at komme skattesnyderiet til livs, siger Niels Sonne. Ifølge undersøgelsen udlejer omkring en halv million danskere hvert år deres bolig, bil eller andre ejendele.