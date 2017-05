Underskudsgivende Aldi lukker 32 butikker i Danmark

Det sker, efter at Aldi må notere et underskud på 243 millioner kroner i årsregnskabet for 2016.

Aldi har i dag 220 butikker fordelt over hele landet. Discountkæden er klar til at investere et trecifret millionbeløb i at modernisere resten af butikkerne, lyder det fra Aldis direktør for kvalitet, CSR og kommunikation Thomas Bang.

- Vi erkender, at vi skal give vore kunder en bedre indkøbsoplevelse, end vi har gjort hidtil. Ellers er man i dag ikke en relevant discountkæde, siger Thomas Bang.

Han hæfter sig ved, at det trods den hårde konkurrence er lykkedes Aldi at hæve omsætningen med 2,5 procent til knap 3,7 milliarder kroner.

- Det er lykkedes os at hæve vores omsætning og forbedre vores resultat, så der er lyspunkter, siger han.

Selv om bundlinjen lyder på minus 243 millioner kroner, er det en forbedring på 54 millioner kroner fra året før.

Aldis omsætning har været stigende siden 2013, men samtidig har kæden givet trecifrede millionunderskud de senere år.

Forklaringen fra Thomas Bang lyder, at Aldi ikke har været god nok til at fortælle kunderne om kædens kvaliteter.