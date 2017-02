Udskældte Nykredit hiver stort milliardoverskud hjem

Nykredit fik et overskud efter skat på 5,3 milliarder kroner i 2016. Børsnotering følger planen.

Argumentet for prisstigningen er, at selskabet skal polstres til kommende kapitalkrav, og det skulle der være bestemt mulighed for.

Realkreditselskabet Nykredit måtte lægge ryg til megen kritik sidste år, fordi selskabet hævede bidragssatserne for privatkunder i Totalkredit, som Nykredit ejer.

Nykredit har tirsdag offentliggjort regnskab for 2016, og det viser et overskud på 5,3 milliarder kroner.

Det er en væsentlig forbedring sammenlignet med året forinden, der gav et plus på 3,2 milliarder kroner.

- Resultaterne bekræfter, at Nykredit er på rette spor. Siden 2013 har overskuddet fra kerneforretningen gået den rigtige vej hvert eneste år.

- Vi har arbejdet med alle dele af vores forretning hver eneste dag og har forbedret de områder, vi har mulighed for at præge. Disse anstrengelser vil fortsætte i 2017, skriver administrerende direktør Michael Rasmussen i en kommentar til regnskabet.

Indtægterne i kerneforretningen er ganske vist kun steget meget lidt, men andre faktorer har bidraget til at forbedre resultatet.

For eksempel er nedskrivninger på tabsgivende realkreditlån faldet med 200 millioner kroner, ligesom selskabet har bogført salget af hovedsædet på Kalvebod Brygge i København til et plus på 369 millioner kroner.

Endelig har selskabets investeringsafdeling også været i stand til at skabe et overskud, der er næsten 600 millioner kroner større end i 2015.

Nykredit har bebudet, at man inden for en overskuelig fremtid vil børsnoteres.

Regnskabet giver ikke noget præcist fingerpeg om, hvornår det i givet fald sker.

Ledelsen konstaterer dog, at tidspunktet er rykket tættere på.

- Vi kan med tilfredshed notere os, at Nykredit er i en bedre position til en børsnotering end for et år siden, hedder det i ledelsens bemærkninger til regnskabet.