Udlændinge kaster købelystne blikke mod Nets

Udenlandske kapitalfonde overvejer at købe Nets. Betalingsselskabet bekræfter interessen via en fondsbørsmeddelelse.

Bloomberg skriver, at kapitalfonden Hellman & Friedman skulle være blandt de interesserede.

- Nets noterer spekulationer i medierne om, at Nets har tiltrukket sig interesse fra potentielle købere.

- Nets kan bekræfte, at selskabet er blevet kontaktet og overvejer sine muligheder. Det er dog på et meget tidligt stadie, og der kan ikke siges noget med sikkerhed om udfaldet, skriver Nets via fondsbørsen.

Nets blev børsnoteret sidste år efter flere år under kapitalfondsejerskab.

Noteringen blev dog en fuser. Aktien blev noteret til 150 kroner, men faldt hurtigt i takt med, at blandt andet udfordringerne fra den ellers kendte konkurrent MobilePay blev mere håndgribelige.

En aktie i Nets kostede fredag ved børslukketid 129,5 kroner, et fald på 13 procent fra noteringskursen.

Det giver Nets en markedsværdi for nuværende på omkring 26 milliarder kroner.

Nets blev i 2016 børsnoteret af de tidligere ejere, der blandt andet talte kapitalfondene Advent International og Bain Capital. Kapitalfondene købte i 2014 Nets af de danske banker for 17 milliarder kroner.

Fondene ejer stadig små 40 procent af Nets via selskabet AB Toscana, der har base i Luxemburg.

Børsnoteringen blev, ud over det faktum at aktierne faldt, og de nye investorer dermed har tabt penge, kritiseret for, at ledelsen i Nets fik en milliardgave i form af aktier.

70 medarbejdere fik for over 1,6 milliarder kroner i aktier, hvor eksempelvis den administrerende direktør Bo Nilsson fik over en halv milliard kroner i bonus.