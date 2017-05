Udgifter til ubygget Femern-tunnel runder 4,5 milliarder

Udgifterne til forberedelsen af projektet har rundet i 4,5 milliarder kroner. Det fremgår af det seneste regnskab for Femern A/S, der er offentliggjort i starten af maj.

Ni år efter at Folketinget sagde god for konstruktionen af en fast forbindelse mellem Tyskland og Danmark under Femern Bælt, er starten på opførslen fortsat to-tre år væk.

- Det er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, vi er ved at gennemføre. Og det kræver store mængder forberedelse, siger viceprojektdirektør i Femern A/S Ajs Dam.

Det har ikke bare krævet store udgifter til den faktiske planlægning af, hvordan den kommende forbindelse skal bygges. Men også udgifter til en lang række ting, der juridisk skal være på plads, inden projektet kan startes.

En af de helt store omkostninger har været en omfattende undersøgelse af konsekvenserne for miljøet.

- Det er først fysiske undersøgelser og så analyse på alle de områder, der er berørt. Undersøgelser af effekterne for fugle, fisk, vandgennemstrømning, marsvin, sæler og så videre, siger Ajs Dam.

Dertil kommer betalinger for miljøkompensation, ekspropriering af huse og ejendomme, arkæologiske udgravninger og over 300 millioner kroner for at holde på entreprenører, fordi projektet blev udskudt.

En omfattende ansøgning om en tysk miljøgodkendelse trækker også tænder ud.

Femern A/S fik 12.600 klager fra tyske myndigheder, borgere og organisationer, der alle skal svares.

Det er en af de faktorer, der har gjort hele projektet dyrere end forventet ved opstart.

- Sådan er deres regler nu engang, men det har øget omfanget af vores arbejde.

- Samtidigt gør kritikerne alt, hvad de kan for at forsinke og fordyre projektet godt støttet af Scandlines, siger Ajs Dam.

- Men nu er vi i slutningen af processen, så langt de fleste af de her forberedende udgifter er afholdt nu.

Femern A/S venter, at der kommer en tysk godkendelse i sommeren 2018, og at byggeriet kan starte i 2020 med åbning i 2028.

Ifølge Ajs Dam ser man ingen risiko for, at tyskerne siger nej og at projektet, der er garanteret af staten, men skal tjenes hjem fra trafikken, ender med at have kastet 4,5 milliarder kroner ud til ingenting.

- Vi har et godt samarbejde med myndighederne, så jeg er ikke i tvivl om, at projektet bliver godkendt, siger han.

Samlet er Femern-tunnelen budgetteret til at koste 52,6 milliarder kroner.