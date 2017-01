Udenlandske selskaber er svære at finde på ny skatteliste

Ikea, McDonald's og Google betaler alle skat i Danmark, men man skal et stykke ned ad listen for at finde dem.

Man skal generelt kigge lidt længere nede af listen for at finde de store udenlandske selskaber.

Olie- og energiselskabet Shell med hovedsæde i Holland bidrog dog i 2015 til den danske statskasse med cirka én milliard kroner.

Det er det eneste selskab med hovedsæde i udlandet, der er med i top-10.

Et andet udenlandsk energiselskab, Chevron, betalte godt 241 millioner kroner i selskabsskat forrige år.

Begge selskaber er desuden omfattet af den særlige kulbrintebeskatning. Den rammer alle, der tjener penge på at udvinde olie og gas.

Andre kendte udenlandske firmaer som for eksempel Ikea og McDonald's er også med til at betale for den danske velfærd.

Ikea betalte i 2015 cirka 55 millioner kroner i selskabsskat ud af en skattepligtig indkomst på cirka 235 millioner kroner.

McDonald's betalte 29 millioner kroner, svenske Hennes & Mauritz 25 millioner kroner og Google godt tre millioner kroner.

Det er langtfra alle selskaber, der betaler selskabsskat i Danmark. Det kan blandt andet være tilfældet, hvis selskabet ikke har noget overskud her i landet.

I 2015 udgjorde skatteindtægterne fra selskabsskatten cirka 57 milliarder kroner. Over de senere år er det tal steget, hvilket er et udtryk for, at virksomhederne typisk tjener flere penge.