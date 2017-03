Det kniber for arbejdstagere og arbejdsgivere i byggeriet at blive enige om en ny overenskomst. Mandag fortsætter forhandlingerne i forligsinstitutionen.

Udenlandsk arbejdskraft skiller byggeriets parter

Mens man er nået til enighed om flere andre af de store overenskomstområder, mangler byggeriets parter fortsat at give håndslag på en aftale.

Det skyldes ifølge fagbladet 3F, at der var for ringe fokus på spørgsmålet om billig udenlandsk arbejdskraft.

- Vi har forsøgt at overbevise Dansk Byggeri om, at vi skulle have nye initiativer mod social dumping ind i vores overenskomster.

- Men de har stået stejlt, og det lykkedes os ikke at få noget, som vi kan bruge, siger Kim Lind Larsen, der er formand for 3F's byggegruppe til bladet.

Uenigheden betyder, at parterne mandag mødes i forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne fortsætter.

Målet her er at nå frem til et nyt forslag, man kan sende til afstemning.

Hvis det ikke lykkes, vil forligsmanden strikke en mæglingsskitse sammen, som vil indgå i en fælles afstemning sammen med de andre overenskomster på det private område, som ikke er faldet på plads.