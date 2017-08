Uber henter ny topchef hos rejseselskabet Expedia

Ifølge flere nyhedsbureauer, der citerer anonyme kilder, har bestyrelsen besluttet sig for at ansætte 48-årige Dara Khosrowshahi.

Meget tyder på, at Uber efter to måneder uden topchef har fundet afløseren for selskabets stifter og tidligere administrerende direktør, Travis Kalanick.

Han er lige nu øverste chef for rejseselskabet Expedia og har været det i 12 år.

Han var kun en dreng, da hans forældre i 1978 flygtede fra Iran til USA, og siden har han arbejdet sig op til at være en af landets bedst betalte direktører.

Det skyldes blandt andet, at det er lykkedes ham at øge Expedias omsætning markant, samtidig med at selskabet tjener penge.

Uber oplever lige nu også pæn omsætningsvækst på 17 procent om året, men er fortsat underskudsgivende.

Samtidig plages selskabet af et dårligt image, ikke mindst i kraft af Travis Kalanicks enerådige ledelsesstil.

Det var den, der fik en lang række aktionærer til at kræve stifterens afgang i juni.

Travis Kalanick har tidligere sagt, at han vil gøre alt for at støtte den nye direktørs bestræbelser på at føre selskabet ind i en ny fase.

Det er fortsat uklart, hvilken rolle Kalanick skal have i selskabet fremover.