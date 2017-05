Uber-chauffører præsenterer kørselstjeneste mandag

Allerede inden da havde en gruppe Uber-chauffører til Berlingske annonceret, at de ville komme med deres egen version af en kørselstjeneste i København. Den tjeneste er mandag klar til at blive præsenteret.

18. april drejede Uber under stor bevågenhed nøglen om, og lukkede i Danmark.

Dengang blev initiativet præsenteret af den tidligere Uber-chauffør Per Jakobsen, der siden da er blevet pressechef for det nye foretagende.

Kørselstjenesten vil ifølge Per Jakobsen fungere gennem den oprindelige internationale app, som brugerne muligvis skal have opdateret.

Spørgsmål: Kan jeg lokke navnet på kørselstjenesten ud af dig?

- Du kan bestille en Uber i morgen (mandag, red.), siger Per Jakobsen.

Spørgsmål: Så den hedder Uber?

- Selvfølgelig. Når du bestiller en Uber, så er det en Uber, du får, siger han.

Ubers talsmand i Danmark i selskabets tid i Danmark, Kristian Agerbo, afviser dog, at Uber genopstår mandag. Han afviser at kende noget til det nye projekt.

Det står derfor ikke klart, om det er Uber, der gør comeback under nye forhold, eller om der er tale om en ny tjeneste.

Det står heller ikke klart, hvor mange tidligere Uber-chauffører der er med i initiativet.

Uber lukkede i Danmark med henvisning til de krav, der blev stillet i en taxalov, som blev aftalt i februar af regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre.

Loven stiller blandt andet krav til hyrevogne om sædefølere og taxameter. Her mener de tidligere Uber-chauffører at have fundet en løsning.

Ved hjælp af bluetooth-forbindelser kan en trådløs sædeføler sende besked til en mobiltelefon, der fungerer som chaufførens taxameter.

Per Jakobsen ønsker ikke at oplyse mere før et pressemøde mandag 11.30.

Spørgsmål: Hvad med den andel af beløbet, som Uber tog per kørt tur? Hvor ender de penge nu?

- De bliver i Danmark. De går til udvikling af app'en, overholdelse af dansk lov og administration, svarer Per Jakobsen.