Per Jakobsen kører Uber som bibeskæftigelse, og han har ikke tænkt sig at stoppe på grund af den nye lovgivning.

Uber-chauffør på deltid øjner skattefinte i ny taxilov

- Jeg har på ingen måde tænkt mig at stoppe, og jeg er super glad for, at lovgivningen har præciseret, hvor stort et skattefradrag vi kan få, siger han.

Ifølge ham kan den nye taxilov blive skattemæssigt fordelagtig for Uber-chauffører, der kun kører en gang imellem.

Tidligere torsdag lød det ellers fra Carl Edvard Endresen, der er General Manager i Uber Denmark, at den nye lovgivning truer Uber på eksistensen.

Men samme tolkning når Per Jakobsen ikke til. I hvert fald ikke når det drejer sig om chauffører, der ligesom ham selv, kun kører Uber for at tjene lidt ekstra i ny og næ.

- Dem der kører nogle småpenge ind af og til, de får mulighed for at køre skattefrit, fordi de kan få fradrag for omkostningerne til bilen. Det er en stor forbedring, siger han.

Han henviser til en passage fra aftaleteksten, som han også har delt på et forum for Uber-chauffører, hvor der står:

- Hvis der alene ydes godtgørelse af de med kørslen direkte forbundne omkostninger, er der tale om samkørsel, der ikke kræver tilladelse.

Med denne del af aftalen mener han, at han i fremtiden vil kunne køre Uber, så længe han blot godtgøres for de omkostninger, han har på bilen.

Det være sig blandt andet om brændstof, løbende vedligeholdelse, slid på dæk, serviceeftersyn og eventuel broafgift, færgeoverfart og lignende.

Per Jakobsen forudser ligefrem, at aftalen vil få flere bilejere til at bijobbe med lidt Uber-kørsel for at kunne trække udgifter til deres bil fra i skat.

Ifølge hans vurdering har langt de fleste jobbet som Uber-chauffør som et bijob.