Fagforening for tyske kabineansatte ærgrer sig over, at selskabet nu må se på, hvor de ansatte kommer fra, efter den amerikanske præsident har indført indrejseforbud. Arabiske Emirates og Etihad Airways har måttet tilpasse vagtplaner efter indrejseforbuddet.

USA's sorte landeliste udfordrer flyselskabers vagtplaner

Statsejede Emirates, der har hjemme i Dubai, har måttet tilpasse vagtplaner for dets piloter og stewardesser efter indrejseforbuddet, der forhindrer personer fra syv overvejende muslimske lande at rejse ind i USA.

Et amerikansk indrejseforbud giver praktiske problemer hos nogle af de luftfartsselskaber, der har ruter til USA. For forbuddet gælder også piloter og kabinepersonale, skriver Reuters.

Emirates er ifølge nyhedsbureauet Reuters verdens største langdistance luftfartsselskab og flyver dagligt til 11 amerikanske byer.

Selskabet har over 23.000 stewardesser og omkring 4000 piloter fra hele verden ansat. Emirates har "foretaget de nødvendige tilpasninger af vores bemanding for at opfylde de nyeste krav", skriver en repræsentant for selskabet i en mail til Reuters.

Samme melding lyder fra selskabet Etihad Airways fra Abu Dhabi. En talsmand fra selskabet skriver til Reuters, at "der er taget forholdsregler, så der ikke er problemer for fly, der afgår i de kommende uger".

Den nytiltrådte amerikanske præsident, Donald Trump, udstedte fredag et midlertidigt indrejseforbud for personer fra syv overvejende muslimske lande i foreløbigt 90 dage.

Der er tale om borgere fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen.

Også det tyske Lufthansa har måttet se vagtplaner igennem for at tjekke personalets nationalitet.

Ifølge Nicoley Baublies fra de tyske kabinepersonalers fagforening UFO gør indrejseforbuddet det svært for selskaber som Lufthansa at planlægge.

- Lufthansa har altid sikret sig, at dets besætning er mangfoldig og har personale fra forskellige nationaliteter. Det betyder, at vi for første gang i årtier er nødt til at se på, hvor folk kommer fra.

En talsmand fra Lufthansa, siger, at det er for tidligt at vurdere effekten af indrejseforbuddet, men at selskabet er forpligtet til at følge de nye regler.

Den internationale organisation for flybranchen IATA frygter, at indrejseforbuddet generelt vil dæmpe rejselysten. Samme melding lyder fra den tyske fagforeningsmand.

- Vi håber, at det ikke kommer til at betyde tomme flysæder, fordi folk ikke ved, hvor de kan rejse hen med hvilket pas, siger han.