USA's centralbank fortsætter økonomiens afvænning

Trods politisk virak og let økonomisk modvind forventer så godt som alle i finansmarkederne, at USA's centralbank onsdag aften vil hæve renten til 1,25 procent.

Siden krisen har centralbanker verden over postet milliarder ud i økonomierne for at skabe dynamik, mens renterne har været holdt helt i bund.

- Umiddelbart betyder renteforhøjelserne i USA ikke alverden for almindelige danskere. De danske renter er mere styret af Den Europæiske Centralbank. Og her ventes der rekordlave renter i et godt stykke tid endnu, siger cheføkonom hos Sydbank Jacob Graven.

- Men det er en påmindelse om, at den epoke, vi er i lige nu, med helt ekstremt lave renter, sandsynligvis lakker mod enden, tilføjer han.

Det lave renteniveau har i den grad kunnet mærkes i Danmark, hvor eksempelvis realkreditrenter har været rekordlave og korte renter i nogle tilfælde negative.

Men på et tidspunkt skal hjælpen fra centralbankerne ophøre, og så er festen forbi. De penge, der er skabt, skal fjernes fra systemet og renterne hæves.

Det er ikke småpenge. USA har skabt små 3500 milliarder dollar - 23.200 milliarder kroner. Også ECB og den japanske centralbank har ladet de digitale seddelpresser rulle.

- Der bliver pumpet ekstremt mange penge ind i systemet. Så alt er steget i kurs, både aktier og obligationer. Sidstnævnte er det, der giver så lave renter.

- Men det betyder selvfølgelig, at der er en reel risiko for en stor depression, når støtten bliver fjernet. Vi har gang i et stort eksperiment vel vidende, at der er risiko i det, siger Jacob Graven.

Han understreger, at centralbankerne er meget opmærksomme på risikoen og derfor vil tage neddroslingen i små skridt.

- Man vil gøre det meget, meget forsigtigt for at undgå en forskrækkelse, der kan udløse den næste krise.

- Det er en af de allerstørste udfordringer de næste fem til ti år: Hvordan får man rullet denne her ekstremt lempelige pengepolitik tilbage, uden at det får store, negative effekter på hele den globale økonomi, siger Jacob Graven.

Et skridt i den øvelse forventes altså at komme fra den amerikanske centralbank klokken 20 onsdag aften.