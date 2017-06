USA skabte 138.000 nye jobs i maj uden for landbruget, viser det såkaldte kongetal fredag.

- Det var inden rapporten forventet, at der blev skabt 185.000 arbejdspladser uden for landbruget - dagens rapport var i det lys en kraftig skuffelse, da der kun blev skabt 138.000 nye arbejdspladser i USA fra april til maj, siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

- Med et så stramt arbejdsmarked er der helt sikkert grund til at forvente, at den amerikanske centralbank sætter renten op ganske snart, og muligvis allerede på deres kommende møde senere på måneden. Men dagens tal giver lidt ekstra usikkerhed, hvad angår den præcise timing, siger Bocian videre.

Det lavere end forventede tempo på arbejdsmarkedet understreger, at væksten i USA ikke er specielt høj i øjeblikket. Faktisk er der kun grund til at forvente en vækst på 2-2,5 procent i år.

Chefanalytiker Allan Sørensen i Dansk Industri, siger, at tallene skaber tvivl om et opsving i USA.

- Kongetallet viser svaghedstegn og skaber tvivl om styrken af det amerikanske opsving. Jobvæksten er desværre noget lavere end ventet, siger han.

- Det har længe været ventet, at den amerikanske centralbank (FED) vil hæve renten på deres junimøde, men dagens jobrapport har helt sikkert givet FED lidt at tænke over, siger Allan Sørensen videre og tilføjer:

- Selv om væksten i andet kvartal ser svag ud, bliver der fortsat skabt nye job, og lønninger stiger, hvilket vil holde gang i hjulene. Der er dog stadig stor usikkerhed om Donald Trumps finans- og handelspolitiske linje for USA.