USA-myndigheder udsætter godkendelsen af Novo-produkt

Novo Nordisk A/S meddeler i en selskabsmeddelelse, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har forlænget registreringsprocessen for Ideglira med tre måneder.

- FDA meddelte Novo Nordisk, at en tremåneders forlængelse var påkrævet for at gennemgå ansøgningen og færdiggøre registreringsprocessen af Ideglira, hedder det i meddelelsen.

Novo forventer nu en tilbagemelding fra FDA i december 2016.

Novo Nordisk-aktien steg over tre procent, da selskabet i maj meddelte, at et amerikansk ekspertpanel under FDA enstemmigt havde anbefalet Ideglira godkendt på det amerikanske marked.

Ansøgningen til FDA blev indsendt i september 2015. Det var forventet, at der ville være en konklusion i september.

Ideglira kombinerer det langtidsvirkende insulinprodukt Tresiba med det storsælgende Victoza.

I Europa blev Ideglira godkendt i september 2014. Her markedsføres produktet under navnet Xultophy.

Godkendelsen i USA er tidligere blevet udsat. Dengang skete det, fordi FDA krævede flere sikkerhedsstudier med Tresiba, som derfor også først sidste efterår blev godkendt til markedsføring.