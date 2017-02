Tysk tøjbutik er danskernes mest benyttede netforretning

Det viser en undersøgelse af danskernes indkøb på nettet. Den er foretaget af Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

Når danskerne køber ind fra en skærm i stedet for i butikkerne, ender en stadig større grad af kronerne i udenlandske butikker. Og den tyske tøjbutik Zalando er den butik, der henter flest nethandler i Danmark.

Zalando snupper førstepladsen foran den amerikanske netbutik Amazon. Tilsammen har de to butikker stået for hver tyvende internethandel i Danmark i 2016.

Resultatet er baseret på 14.855 forbrugeres svar om deres handelsvaner på internettet.

Og der vil ikke ryge færre penge fra danske forbrugere til udenlandske butikker i fremtiden, spår Niels Ralund, som er administrerende direktør i FDIH.

- Det er allerede nu en stor andel, når to udenlandske butikker står for næsten fem procent af alle nethandler, og udviklingen peger på, at de store butikker vil sidde på en endnu større del af markedet i fremtiden, siger han.

Den virtuelle boghandel Saxo er den danske topscorer på tredjepladsen. Supermarkederne Coop og Bilka er sammen med elektronikvarehuset Elgiganten og DSBs netbutik blandt de mest brugte danske netbutikker.

FDIH lavede en lignende undersøgelse for 2015. Sammenligner man de to, kan man se, at handlen langsomt samler sig hos de samme, store butikker.

Mere markant er udviklingen i salg fra udenlandske netbutikker. Danske netforbrugere handlede sidste år 20 procent mere i udenlandske butikker end året før.