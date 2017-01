Huscompagniets huse vinder nu også frem syd for grænse. Her er det et udstillingshus i Harrislee/Harreslev nær Flensborg.

Typehusduks søger mod Tyskland for at vokse

Huscompagniet forventer at bygge flere huse i Tyskland end herhjemme om fem år. Stort potentiale.

Men fremtidens vækst skal i høj grad komme fra Tyskland, fortæller udviklingsdirektør Søren Haugaard i et interview i Børsen.

- I løbet af omkring fem år vil vi se, at Tyskland bliver et større marked for os end Danmark.

- Vi har været i stand til at fordoble salget af huse fra år til år samtidig med, at vi har tjent penge hele vejen, siger han til avisen.

Huscompagniet har som et led i den øgede satsning på det tyske marked flyttet sit hovedsæde i landet til Hamburg og ansat en tysk direktør.

Samtidig forventer man snart at åbne to nye afdelinger oven i de tre, man har i forvejen.

En af de største forhindringer, der skal overvindes, er dog at finde de nødvendige folk, der kan sætte skub i forretningen.

- Vi er permanent på udkig efter nye medarbejdere, for det afgør, hvor hurtigt vi kan vokse.

- Vi har nu 45 i Tyskland og skal have 10-15 flere for at kunne åbne de nye afdelinger, siger den tyske direktør, Guido Attabra, til Børsen.

Huscompagniet ejes af kapitalfonden EQT. Den anslår, at der alene i delstaten Slesvig-Holsten skal bygges mere end 5000 enfamiliehuse hvert år.

Det er 30 procent flere, end der årligt bygges i hele Danmark.