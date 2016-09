New York Jets' Brandon Marshall griber en bold under Thursday Night Football.

Tweets afslører udviklingen af Twitters første NFL-kamp

Da Twitter viste sin første NFL-kamp live, var signalet så forsinket, at tweets afslørede kampens udvikling.

Mange brugere klagede dog over, at signalet var op til 30 sekunder efter tv-signalet. Det betød, at mange tweets afslørede, hvad der ville komme til at ske i kampen.

Det skete natten til fredag dansk tid, da New York Jets og Buffalo Bills stødte sammen i verdens bedste amerikanske fodboldliga, NFL.

For første gang nogensinde har det sociale medie Twitter streamet en sportsbegivenhed live.

Seerne på Twitter kunne nemlig under kampen se et kommentarspor af tweets, der løb over skærmen, mens NFL-kampen var i gang.

- Kvaliteten er bedre end mit tv, men det stinker, at signalet er forsinket, skrev en bruger.

- Det er ret akavet, at jeg kan se min nabos tv, og det er flere sekunder foran Twitter, skrev en anden.

Tv-kanalen CBS lagde kommentatorer og signal til torsdagskampen i NFL - den såkaldte Thursday Night Football. Kampen kunne også ses på tv af seere, der har købt sig adgang til CBS.

Sideløbende med kritikken af forsinkelsen høster Twitter dog ros for billedkvaliteten. Mange bemærker også, at signalet var glimrende, selv om man så kampen på farten.

- Jeg sidder i en Uber og ser #TNF (Thursday Night Football, red.) på Twitter. Fremtiden er meget cool indtil videre, tweetede en bruger.

Torsdagens kamp var den første af ti torsdagskampe, som Twitter har købt rettigheder til.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg har Twitter betalt ti millioner dollar for at få lov til at vise kampene.

Det er ifølge Bloomberg væsentligt mindre, end tv-kanaler normalt betaler for de eksklusive NFL-rettigheder.

Twitter har kæmpet med at tjene penge på sin tjeneste. Desuden er brugertilslutningen ikke så hurtigt voksende som tidligere.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skal NFL-kampene bringe Twitter ind på et nyt marked, som måske kan hjælpe det sociale medie med at tjene penge og udbrede sin tjeneste til nye brugere.

NFL har tidligere vist en enkelt kamp på internettjenesten Yahoo. Det var i oktober 2015.

New York Jets vandt i øvrigt kampen mod Buffalo Bills 37-31.