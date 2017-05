Tvivl om Trump svækker dollaren markant

Det sker på grund af frygt i markedet, for at præsidenten ikke vil kunne gennemføre sin varslede økonomiske politik.

Den frygt er styrket tirsdag, efter det er kommet frem, at Donald Trump har afsløret hemmelige efterretninger for den russiske udenrigsminister og ambassadør på et møde i sidste uge.

- Det (historien om Trump og Rusland, red.) munder nok ud i en svagere dollar ud fra et synspunkt om, at Trump muligvis ikke er præsident længe nok til at gennemføre sin skattereform, siger RBC Capital Markets' valuta strateg, Adam Cole, til Reuters.

En dollar kostede den 6. november, hvor Donald Trump blev valgt, 6,74 kroner.

Troen på, at han ville gennemføre stimulus af den amerikanske økonomi, fjerne regulering og øge væksten, styrkede efterfølgende dollaren til 7,16 kroner. Det var i december.

Siden da er Donald Trumps præsidentskab blevet stadigt mere omgærdet af uro og politiske jordskælv.

Ud over verbale angreb fra præsidenten på en række demokratiske institutioner og fremmede stater, en konflikt med USA's efterretningstjenester og beskyldninger om forbindelser til Rusland, har Trump ikke kunnet finde støtte i Kongressen til sin politik.

I starten af maj fyrede Donald Trump så chefen for forbundspolitiet, FBI, mens dette har en aktiv efterforskning af hans kampagne.

Og tirsdag er det altså kommet frem, at Donald Trump har videregivet hemmelig information til russiske besøgende.

Det har sendt dollaren ned til 6,73 kroner, det laveste niveau siden valget.

- Sagen med Comey (den fyrede direktør for FBI red.) vil sandsynligvis fortsætte.

- De seneste oplysninger om afsløringer til Rusland vil skabe bekymring om administrationen og vil få folk til at sælge dollar, siger porteføljemanager hos Shinkin Asset Management Jun Kato til Bloomberg News.