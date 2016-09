Mols-Linien ser ud til fremover kun at få en enkelt ejer, et holdingselskab stiftet af Polaris og Lind Invest.

Tvangsindløsning af Mols-Linien rykker nærmere

Kapitalfonden Polaris og Lind Invest slår pjalterne sammen for at få fuldt ejerskab af Mols-Linien.

I en pressemeddelelse fortæller kapitalfonden Polaris og investeringsselskabet Lind Invest, at man er nået til enighed om stiftelsen af et fælles holdingselskab, der ejer 90,01 procent af aktierne i Mols-Linien.

Det betyder, at man kan gennemføre en tvangsindløsning af de tilbageværende aktier og købe småaktionærerne ud af selskabet.

Det bliver i givet fald til kurs 60, svarende til den gennemsnitlige handelskurs for de seneste fem handelsdage.

Småaktionærerne i Mols-Linien kæmpede tidligere sammen med Lind Invests ejer, Henrik Lind, for at undgå, at Polaris som majoritetsaktionær fik lov at gennemtrumfe, at selskabet skulle afnoteres fra Fondsbørsen.

Men midt i august slog Erhvervsankenævnet fast, at afnoteringen står ved magt.

Aktierne kan derfor fra og med 11. oktober ikke længere handles på fondsbørsen i København, Nasdaq Copenhagen.

Det er uklart, om tvangsindløsningen kommer til at ske inden da. Polaris og Lind Invest er i hvert fald indstillet på snarest muligt at få stiftet det fælles selskab og varsle den planlagte tvangsindløsning.

Parterne meddelte allerede i slutningen af juni, at man forhandlede om muligheden for at stifte et fælles holdingselskab.

Dengang lød meldingen, at Polaris ville sidde med 89 procent af stemmerne, mens Lind Invest ville eje 11 procent.

Mols-Linien har været igennem en omstrukturering, der har forbedret selskabets økonomiske resultater betydeligt.

Mens den har stået på, har Polaris hele tiden opkøbt nye portioner af selskabet og sad i december 2015 på godt 80 procent af aktierne, da man bad Nasdag Copenhagen om lov til at afnotere aktierne.