Trykte aviser bløder videre: Hver tredje læser forsvundet

Det voldsomme fald i læsere betyder dog ikke, at dagbladene lukker på stribe. I samme periode som en tredjedel af læserne er forsvundet, er kun tre af 46 dagblade lukket.

- At antallet af dagblade ikke er faldet mere kan skyldes, at faldet i de trykte avisers læsertal opvejes af en stigning i læsningen af de digitale udgaver af aviserne, skriver Danmarks Statistik.

Den digitale udgave af aviserne og dagblade tæller ikke med i opgørelsen.

Danmarks Statistik henviser til, at statistikken for it-anvendelse i befolkningen viser, at 84 procent af alle over 16 år anvender nettet til at læse nyheder.

Blandt magasinerne er der også registreret et fald, men det er ikke i samme andel som blandt de trykte aviser. Særligt tre emner sidder tungt på magasinmarkedet.

Livsstilsmagasiner om mode, bolig, mad, sundhed og familier sidder på 72 procent af markedet.