Tryg forgylder aktionærer efter nyt milliardoverskud

Aktionærer i forsikringskoncernen Tryg kan se frem til en ekstra gevinst, efter Tryg har fremlagt et milliardoverskud for 2016. Det oplyser Tryg i årsregnskabet.

Tryg kom ud af 2016 med et resultat før skat på 3,2 milliarder kroner mod 2,3 milliarder i 2015. Efter skat blev resultatet på 2,5 milliarder kroner.

Resultaterne blev opnået gennem kundefokus, forbedrede produkter og yderligere optimering af driften, lyder det i regnskabet. Også gevinst fra salg af ejendomme trækker op.

Koncernchef Morten Hübbe siger om regnskabet:

- Vi fortsatte i 2016 med både at have fokus på at forbedre kundernes oplevelse af Tryg, samtidig med at vi effektiviserede vores processer og gennemførte strukturelle ændringer, hvilket skal understøtte kundemålene og de økonomiske mål for 2017.

Samtidig varsler han "mindre prisjusteringer":

- Året 2016 var også påvirket af stigende skadeudgifter inden for nogle brancheområder, og derfor vil der i 2017 blive gennemført mindre prisjusteringer og skadeinitiativer for at forbedre lønsomheden og modvirke en stigende skadeinflation.