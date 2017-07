Trods kupforsøg og terrorkvaler tager danskerne til Tyrkiet

Men for danskerne er tendensen vendt. Ifølge Bravo Tours og Spies er søgningen mod Tyrkiet steget betragteligt, da pris og all-inclusive trumfer bekymringer om terror og politistat.

- Vi har virkelig måtte kæmpe for at fylde pladserne til Tyrkiet det sidste lange stykke tid. Men nu kan vi notere os udsolgte fly.

- Der vil gå nogle år, inden Tyrkiet er tilbage på det niveau, det var i 2014. Men vendepunktet er kommet, og vi skal nok komme tilbage, siger administrerende direktør for Bravo Tours Peder Hornshøj fra en strand i Grækenland.

Hos Spies er meldingen den samme fra kommunikationschef Torben Andersen, der tager telefonen fra netop Tyrkiet.

- Det er en helt vild fremgang, vi oplever. Vi har kun tre pladser tilbage til Tyrkiet i resten af juli.

- Danskerne vender tilbage, fordi der ikke er sket noget på feriestederne. Og så glemmer folk jo relativt hurtigt.

- Tyrkiet har det, danskerne gerne vil have. Alle de gode hoteller i Spanien er fyldte, og det er dyrt at rejse dertil. Men der er gode hoteller til en billig pris i Tyrkiet, og det er danskerne faldet for, siger han.

Selv om Udenrigsministeriets rejsevejledning har advarsler som; "der er en stor risiko for terrorangreb" og "skærpede konfrontationer mellem forskellige sociale, politiske, etniske og religiøse grupper", så mener begge rejsebosser, at det er helt sikkert at tage til Tyrkiets strande.

- De terrorangreb, der har været, har været i Ankara og Istanbul. Og undtagelsestilstand har vi jo også i Frankrig og Thailand. Så jeg tror ikke, det er noget, der gør turister så meget, siger Torben Andersen.

Ud over priserne har rejseselskaberne fået en stor hjælpende hånd i år, når det kommer til at få terrorfrygt, uro og moralske kvababbelser omkring at støtte den tyrkiske økonomi under en stadigt mere autoritær regering manet i jorden.

- Det hjælper os selvfølgeligt også utroligt meget, at sommeren er så dårlig, som den er derhjemme. Det skubber jo virkeligt til folks rejselyst, siger Torben Andersen.