Totalkredit politianmeldt for vildledende markedsføring

- Forbrugerombudsmanden mener, at de konkrete formuleringer i produktarkene har givet indtryk af, at bidragssatsen på fastforrentede lån ikke kan ændre sig i lånets løbetid, skriver Totalkredit.

Netop bidragssatser har været et stort tema de seneste år, efter at realkreditinstitutioner over en bred har hævet dem.

Det har udløst stor vrede, da mange ikke har været opmærksomme på, at det står realkreditinstitutionerne frit for på den måde at hæve prisen på folks boliglån.

- Vi er enige i, at de konkrete formuleringer har kunnet misforstås. Det var en fejl, og det beklager vi. Så snart vi blev opmærksomme på fejlen, rettede vi den.

- Produktarkene har ikke handlet om bidragssatser, men om at beskrive forskellene mellem lån med fast rente og lån med variabel rente. Da der betales bidrag på begge typer lån, har der ikke været fokus på at beskrive, at bidraget kan ændres. Det er jeg rigtig ærgerlig over, skriver direktør i Totalkredit Camilla Holm i meddelelsen.

Mere specifikt består den mulige overtrædelse af markedsføringsloven i to produktbeskrivelser på Totalkredits hjemmesiden.

I det ene stod der "Med fast rente ved du, hvor høj ydelsen på dit lån er i hele lånets levetid". Det ud over stod der "en fast ydelse, som ikke ændrer sig, når renterne gør".

Ydelsen kan dog fint stige, hvis realkreditinstituttet hæver bidragssatserne.

Hvis politiet vælger at rejse sag mod Totalkredit og vinder den, kan realkreditinstituttet får en bøde.