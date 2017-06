Totalkredit idømt millionbøde for vildledende reklame

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i september Totalkredit efter at have modtaget en række klager over realkreditselskabet.

Nogle kunder var utilfredse med, at det i markedsføringsmateriale om selskabets fastforrentede lån blev hævdet, at de har "en fast ydelse, som ikke ændrer sig, når renterne gør".

Det viste sig imidlertid ikke at holde stik, for da Totalkredit sidste år hævede bidragssatserne, steg ydelsen tilsvarende.

Totalkredit gjorde i forbindelse med retsmøderne rede for, at der i andet markedsføringsmateriale og i lånedokumenterne var nævnt, at bidragssatserne kunne ændre sig.

Og selskabet fremførte også, at ingen Totalkredit-kunder indgår aftale om lån uden at have været til et møde med et bankrådgiver, hvor bidragssatserne også nævnes.

Det var imidlertid ikke nok til at blive frikendt. Dog mener dommeren ikke, at der har været tale om særligt aggressiv markedsføring.

Til gengæld er det efter dommerens mening en skærpende omstændighed, at det pågældende produktark har være tilgængeligt i fire år uden at være blevet rettet, selv om bidragssatserne i den periode blev hævet.

Forbrugerombudsmanden havde ikke rejst et specifikt bødekrav.

I sin procedure henviste anklageren til bøder i andre lignende sager og nåede med baggrund i Totalkredits størrelse frem til, at en bøde på mellem 1,6 millioner kroner og 3,5 millioner kroner ville være passende.

Parterne har hver især 14 dage til at beslutte, om de vil anke afgørelsen.