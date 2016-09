Totalkredit-chef om vildledning: Vi har begået en fejl

Totalkredit erkender at have begået fejl i sin kommunikation efter at være blevet politianmeldt.

Realkreditinstituttet Totalkredit er blevet meldt til politiet, fordi selskabet i to produktbeskrivelser har angivet, at ydelsen på deres boliglån ikke kunne stige.

- De konkrete formuleringer har kunne misforstås, og det er en fejl, vi er rigtigt ærgerlige over.

- Og vi har rettet det, så snart vi blev opmærksomme på det. Vi har kun et ønske, og det er, at informere vores kunder så godt som muligt. Det har vi ikke gjort her, siger direktør for Totalkredit Camilla Holm.

Totalkredit er ejet af Nykredit, der i starten af året kom ud i et gevaldigt stormvejr. Det skete, da Nykredit i forbindelse med sin børsnotering oplyste, at priserne på deres boliglån ville stige.

Det skete ved at hæve bidragssatserne, og pengene skal gå til at få en større sikkerhedsbuffer i koncernen, der frygter kommende krav fra myndighederne.

Stigningen i bidragssatserne udløste en enorm vrede hos kunder, der ikke forstod, at de pludseligt skulle betale mere.

Camilla Holm mener ikke, at Totalkredit historisk set har været for dårlige til at informere kunderne om, at bidragssatserne kunne stige og dermed prisen for kundernes boliglån.

- I den konkrete sag har vi været upræcise i vores formulering. Men det er sådan, at kunderne får et intensivt rådgivningsforløb, før de indgår en låneaftale.

- I det forløb kommer man også ind på bidragssatsen og den fremgår også af lånedokumenterne. Så jeg mener, at vi rådgiver grundigt, siger Camilla Holm.