Topchefer vil gøre København til finanscentrum i Norden

De vil tiltrække sig en række af de medarbejdere og virksomheder, der vil forlade Londons finanscentrum som følge af brexit, der samtidig fratager dem muligheden for at lave bankforretning i det øvrige EU.

En gruppe af de tungeste chefer i den finansielle sektor i Danmark har sat sig sammen for at udnytte briternes farvel til EU.

I en fælles kronik i Børsen skriver blandt andre Allan Polack, koncernchef i PFA Pension, Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, og Nikolaj Kosakewitsch, administrerende direktør for Københavns Fondsbørs, at det vil være en stor gevinst for Danmark at lokke virksomheder og medarbejdere til København.

- Hvis vi skal lykkes med at trække endnu mere til, skal vi have gjort omverdenen opmærksom på fordelene ved København, skriver de.

- Den opgave er vi nu - på tværs af banker, realkreditinstitutter, pensionsselskaber, kapitalfonde og erhvervsorganisationer - gået sammen om at løfte i forbindelse med initiativ om at gøre København til et nordisk finansielt centrum.

I et interview med Børsen siger PFA-chef Allan Polack, at Danmark har en god mulighed for at tiltrække en del af de folk, der flytter fra London som følge af brexit.

- Jeg kan godt se for mig, at Danmark kan tiltrække over 1000 ansatte fra London årligt, men det afgørende er ikke, om det sker i 2018 eller 2019.

- Når København først er blevet en finansiel hub, så vil det gå stærkt, siger han.

Polack har været formand for en arbejdsgruppe i regi af tænketanken Axcelfuture, hvor også chefer fra en række af landets største finansielle virksomheder har deltaget.