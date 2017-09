Tobaksproducenterne vil øge afgifterne på smøger

Det skriver Børsen.

- Hvis vi med højere cigaretafgifter kan bidrage til det arbejde med at sænke andre afgifter, så varerne i indkøbskurven bliver billigere, vil det være fint. Det siger Maria Krüger Torp, direktør i Tobaksproducenterne, til Børsen.

Helt konkret foreslår Tobaksproducenterne, at cigaretafgiften skal hæves med 1,8 procent om året fra 2018 til 2025.

Det vil ifølge analysehuset Damvad, der har lavet beregninger for Tobaksproducenterne, kaste samlet en milliard kroner ekstra i statskassen frem mod 2025.

Tobaksindustrien vil med forslaget skabe forudsigelighed for producenterne. På den måde risikerer de ikke, at afgifterne får et ordentligt hug op en gang imellem frem for en lille stigning hvert år.

Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, advarer imod, at regeringen lytter til Tobaksproducenterne.

- Hvis regeringen ønsker, at færre danskere ryger, og at der bliver færre unge rygere, så skal den ikke følge tobaksvirksomhedernes opfordring, siger han.

- At indføre en fast indeksering vil gøre højere priser usynlige for forbrugerne, og det vil gøre det lettere at få flere nye rygere ind på markedet, siger Niels Them Kjær.