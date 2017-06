Se billedserie 18-årige Andreas Spange til venstre og 19-årige Magnus Hansen vil højre har sammen skabt deres eget tøjmærke med den 100 procent økologiske Asgaard-T-shirt. Foto: Anders Ole Olsen

To gymnasiedrenge bag et grønnere tøjvalg

Erhverv - 09. juni 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Christensen

Man kan finde det på mælkekartoner, på æggebakker og mange andre varer i supermarkedet. Det røde Ø-mærke er alle vegne, og det virker. Forbrugerne vælger i stigende grad det økologiske alternativ til de oftest billigere produkter.

Helt anderledes ser det ud inden for tøjbranchen, hvor kunderne må lede længe efter et økologisk og bæredygtigt alternativ. Tøjproduktionen menes at være den næstmest forurenende branche i verden. Hvert år bliver der brugt 25 millioner ton bomuld på globalt plan, og det er den mest sprøjtede af alle afgrøder.

Men nu vil to gymnasie­drenge fra Vordingborg-området gøre op med den beskidte branche.

På rekordtid har de skabt deres eget tøjfirma og lanceret en 100 procent økologisk T-shirt.

Idéen til den miljøvenlige mode-T-shirt opstod, da makkerparret var i Fields i København.

- Jeg sagde til Andreas, at jeg godt kunne tænke mig noget bæredygtigt tøj. Vi havde lige læst artikler om, at modebranchen er én af de mest beskidte i verden. Det er helt vildt så mange liter vand, der går til at lave et par cowboybukser, siger Magnus Hansen og forsætter:

- Vi var inde i 70 butikker, og ingen havde bæredygtigt tøj.

- Det overraskede os meget, at det var så svært at finde. Det var lidt af en øjenåbner, tilføjer Andreas Jensen, der håber på at andre unge vil få øjnene op for, at modetøj og omtanke kan gå hånd i hånd.

- Vi kan ikke stjæle hele tøjmarkedet, og det skal vi heller ikke. Men vi vil gerne vise en bedre vej, forklarer de.

De to unge mænd på 18 og 19 år har haft en drøm om at starte eget firma lige siden de var små, men der var bare et problem.

