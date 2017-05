Titusinder danske boliger har stadig intet bad

Det bringer mindelser om 1900-tallets lejekaserner i byerne eller et liv på landet al la Ditte Menneskebarn at leve uden et bad i sin bolig. Ikke desto mindre er det stadig situationen for ganske mange danskere.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen har 43.832 boliger i Danmark stadig ikke bad eller adgang til et. Det tal er faldet fra 56.798 siden 2010.

- Det er nok de færreste, der kan forestille sig ikke at have et bad i sin bolig eller minimum adgang til et. Men ikke desto mindre findes der stadig en del boliger med et betydeligt opgraderingspotentiale, skriver Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i København for Nybolig.

Statistikken omfatter parcelhuse, række-, kæde-, og dobbelthuse samt lejligheder. Dem er der i alt 2,6 millioner af, så det svarer til, at 1,5 procent af boligerne ikke har bad eller adgang til et.

- Ifølge tallene findes de fleste badløse boliger blandt Københavns etageboliger. Så man må sige, at klatvask i høj grad er et hovedstadsfænomen, skriver Thomas Hovgaard.

Ejendomsmæglerkæden vurderer på linje med udviklingen i tallene, at mange vælger at få installeret et bad i deres lejlighed.

- Der er en klar tendens til, at flere og flere får opført badeværelser i deres lejligheder, også selvom det er små lejligheder.

- Udover at det er ret bekvemt, tilfører det alt andet lige også en bolig en betydelig værdi, når den har eget bad, ligesom den er nemmere at sælge, skriver Thomas Hovgaard.

Mens mange danskere ikke har noget bad, har langt de fleste toilet. Ifølge Danmarks Statistik er der 1769 beboede parcelhuse, 68 række-, kæde-, og dobbelthuse og 224 etageboliger uden eget toilet i 2017.

For alle boligformer var det et solidt fald fra 2010.