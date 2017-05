Titanic-udstilling i havsnød varsler milliardauktion

Auktionen skal afværge den truende konkurs, selskabet står overfor. I juni sidste år gik Premier Exhibitions og datterselskabet Titanic Inc. i konkursbeskyttelse.

Selskabet skylder kreditorer 10 millioner dollar, 67 millioner kroner. Samtidig har aktionærerne i selskabet tabt næsten alt.

I nye dokumenter indleveret til konkursretten i Florida åbner selskabet derfor for at sælge ud af samlingen for at redde selskabet og sikre aktionærerne værdi.

Samlingen består af over 5500 objekter til en estimeret værdi på 218 millioner dollar - 1,5 milliarder kroner.

Premier Exhibitions begyndte i 1987 i samarbejde med Frankrig at bjærge ting fra vraget af "Titanic", der ligger på flere kilometers dybde. Selskabet genoptog bjærgningerne i 1993 på egen hånd.

Efterfølgende har selskabet været i flere juridiske slagsmål om, hvorvidt det har retten til at bjærge ting fra "Titanic".

"Titanic" sank i 1912, da det ramte et isbjerg på sin jomfrurejse. Forliset er måske verdenshistoriens mest kendte og er blevet gengivet i utallige bøger og film, ikke mindst James Camerons blockbuster "Titanic" fra 1997.

Premier Exhibitions aktier steg markant fredag, efter den potentielle auktion kom for dagen. Oven på et totalt kollaps i aktiekursen til langt under en dollar per aktie koster en aktie nu 4,40 dollar.

Dele af samlingen har tidligere været udstillet.