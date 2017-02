PostNord Danmark har svært ved at skabe overskud. Det skyldes ifølge fællestillidsmand, at man ikke bliver belønnet for at sikre, at alle kan få deres post.

Tillidsmand: PostNord konkurrerer på ulige vilkår

Postnords årsregnskab for 2016 viser, at den danske forretning er i dyb økonomisk krise efter et underskud på 1,9 milliarder svenske kroner.

Fællestillidsmand Eigil Johannesen, der repræsenterer HK'erne i PostNord Danmark, har et par indspark til de politikere, der nu skal tage stilling til selskabets fremtid.

Han mener grundlæggende, at PostNord Danmarks muligheder for at begå sig i konkurrencen umuliggøres af, at man ikke bliver belønnet for at påtage sig den såkaldte befordringspligt.

Det er den, der skal sikre lige vilkår for at modtage post, uanset hvor i landet man bor.

- Jeg tror, at alle i PostNord Danmark er stolte af den samfundsopgave, som vi udfører, men vi bliver ikke betalt for det arbejde, der bliver udført.

- Der følger ingen penge med befordringspligten, og derfor begynder vi som udgangspunkt i minus, siger Eigil Johannesen.

Han mener, at det var en fejl, da man i forbindelse med en revision af postloven sidste år afskaffede den såkaldte udligningsordning.

PostNord Danmark kunne førhen få dele af sit underskud fra befordringspligten dækket af andre postvirksomheder.

Samtidig var man også omfattet af en momsfritagelse, der gjorde det nemmere at konkurrere.

Begge ordninger er fjernet nu, og det er med til at gøre PostNord Danmarks forretning urentabel.

- Jeg er ret sikker på, at hvis man sendte befordringspligten i udbud, så var der ikke andre end PostNord, der ville byde ind på opgaven.

- Vi er de eneste, der kan løfte den opgave, men det har også en pris, siger Eigil Johannesen.

Han er dog klar over, at det kan blive svært at finde politisk vilje til at skaffe flere penge til at understøtte driften.

- Det er formentlig svært at se, hvorfor man skal betale ekstra for noget, man altid har haft.

- Men omvendt er der formentlig heller ingen politikere, der vil afskaffe befordringspligten, så man ikke længere kan være sikker på at få sin post i tyndt befolkede områder, siger han.

Post Danmark blev i 2009 fusioneret med svenske Posten i et selskab, der siden fik navnet PostNord.

Den svenske stat ejer 60 procent af aktierne i selskabet, mens Danmark ejer de resterende 40 procent.