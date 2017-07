Tilliden til økonomien tager et tigerspring opad

Forbrugertilliden sammensættes af en række forskellige spørgsmål om de adspurgtes forhold til deres økonomi. Der er fremgang for alle disse i juni.

Danskerne mener ifølge undersøgelsen både, at deres økonomi er bedre nu end for et år siden og tror samtidig på, at deres økonomi vil være bedre om et år, end den er nu.

Et af de vigtige spørgsmål går på forventningerne til arbejdsmarkedet, og også her er de adspurgte blevet mere optimistiske og venter faldende arbejdsløshed.

- Det peger på en forventning om, at sandsynligheden for at blive fyret er relativt lille, og hvis det skulle ske, at chancerne for at få et nyt job er relativt gode.

- Det er helt essentielt, hvis danskerne skal slippe de ekstra lønkroner lidt mere fri til gavn for både dem selv og opsvinget som helhed, skriver Søren Kristensen.

En faktor i undersøgelsen stikker dog ud og har gjort det i årevis. Mens tilliden til økonomien er i top, er lysten til at købe forbrugsgoder som fjernsyn eller hårde hvidevarer i bund.

- Tallet stikker ud og har gjort det længe. Jeg mener, at der er to forklaringer.

- Den ene er, at priserne på mange af de her goder falder i pris, og det får mange til at vente med at købe. Den anden er, at vi i højere grad bruger vores penge på services som restauranter, rejser eller fitness. Det er et skift, vi har set siden krisen, siger cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen.