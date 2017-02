Tiger of Sweden er med til at trække den danske tøjkoncern IC Groups resultater ned. (Arkivfoto)

Tiger of Sweden trækker dansk modekoncern ned

Udviklingen hos Tiger of Sweden er blandt andet årsag til, at tøjfirmaet IC Group nedjusterer forventningerne.

Den danske modekoncern IC Group nedjusterer forventningerne til regnskabsåret for 2016/2017. Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab for andet kvartal.

Omsætningen forventes nu at være fem til seks procent i lokal valuta. Tidligere lød skønnet på "mindst seks procent".

Ændringer hos Tiger of Sweden, der blev sat i gang i 2016, har blandt andet resulteret i en række engangsomkostninger og omkostninger til distributionsændringer i brandet.

IC Group nedjusterer også forventningerne til, hvor mange kroner selskabet kan putte i lommen for hver krone, der bliver solgt tøj for.

Det er forventningen, at det hovedsageligt er detailhandlen, der skal drive omsætningen særligt med nye butikker.

Modekoncernen forventer at åbne mellem 15 og 20 butikker i regnskabsåret. I det første halvår er der åbnet 13 butikker.

I samme omgang som kvartalsregnskabet kom, meddelte IC Group også, at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i slutningen af marts.

Annette Brøndholt har meddelt, at hun ønsker at træde ud af bestyrelsen. Det foreslås, at Conny Kalcher, branding- og marketingsansvarlig i Lego, og Jón Björnsson, chef for detailfirmaet Festi, bliver valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

IC Group står ud over Tiger of Sweden blandt andet bag mærkerne By Malene Birger og Peak Performance.

Tidligere i februar fortalte IC Group, at man vil gennemføre en større omstrukturering. Den skal resultere i, at de enkelte tøjmærker skal drives mere som separate forretninger.

I den forbindelse blev det også meldt ud, at den mangeårige direktør Mads Ryder blev sendt på porten.

- Det er det, der sker i den her verden, og jeg skal bare videre. Jeg ønsker virksomheden alt det bedste. Der er masser af gode medarbejdere og stort potentiale i virksomheden, sagde han til Børsen på det tidspunkt.