Tidligere Codan-direktør Peter Zobel er død

Inden Zobel gik på pension i 1999 brugte han størstedelen af sit arbejdsliv i Codan, hvor han var administrerende direktør i 20 år - en stilling, som han overtog efter sin far.

I den tid formåede Zobel at styre forsikringsselskabet gennem 1980'erne og 90'ernes kriser, ligesom han stod for at opkøbe det konkursramte Hafnia.

Et køb der sikrede Codans placering som absolut sværvægter inden for forsikring i Danmark.

Zobel, der var kendt som både en temperamentsfuld og vellidt chef, har i sit privatliv været ramt af flere personlige tragedier.

Som kun 35-årig blev Zobel enkemand, da hans første hustru, Annika, omkom i en trafikulykke.

Blot to år senere mistede han en af parrets fire døtre - den multihandicappede pige Josephine, der var seks år.

Senere kom Zobel til at døje med lungesygdommen KOL, der 1. januar 2015 fik ham hasteindlagt.

Zobel var hofjægermester og Ridder af Dannebrog. Han boede på det sydsjællandske gods Bækkeskov, der ligger ved Præstø.

Godset har Zobel ejet siden midten af 90'erne. Han var glad for naturen og for at gå på jagt - blandt andet med sine børn.

- De fedeste rejser, jeg har haft i mit liv, har været jagtture sammen med min far. Vi har været på bjørnejagt i Canada, og jeg har været med i Namibia, fortalte Alexander Zobel sidste år til Sjællandske i forbindelse med Zobels 80-års fødselsdag.

Peter Zobel, der har været gift flere gange, efterlader sig de fem børn Caroline, Rigmor, Sarah, Alexander og Nicolai Zobel.

Af børnene har Rigmor Zobel blandt andet optrådt en del i den kulørte presse.

I begyndelsen af året tabte hun retssag mod Se og Hør. Hun havde krævet en godtgørelse på 70.000 kroner, fordi hun mente, at bladet i en række artikler havde krænket hende og hendes to døtre.