Se billedserie Lars Mouritsen er direktør for vognmandsfirmaet Thurah Transport, der har ligget i Ishøj siden 2002. Den 1. juli overtager de officielt deres nyindkøbte grund i Ishøjs erhvervsområde, Winthersminde. Foto: Anders Dall

Thurah folder ny forretningsidé ud

Erhverv - 01. juli 2017 kl. 09:00 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. juli overtager vognmandsfirmaet Thurah Transport sin grund i Ishøjs nye erhvervsområde, Winthersminde. Efter 15 år med adresse på Baldershøj, der ligger små to kilometer fra den nye grund, udvider vognmandsfirmaet og får cirka 60.000 kvadratmeter, som skal udnyttes, og som kan tages i brug i løbet af 2018.

I dag er den nuværende grund for lille til at rumme antallet af lastbiler, som er steget fra 23 vogne til 42 siden 2010, men der er også en anden årsag til at flytte, forklarer Lars Mouritsen, der er direktør for Thurah Transport.

Han er i gang med at udvikle et nyt forretningsområde og vil etablere en terminal med plads til ukonventionelt gods. Direktøren oplever, at flere firmaer tager kontakt til ham med en forespørgsel om at opbevare kranvogngods, som byggepladsen ikke har plads til at få leveret på én gang og derfor ønsker at få leveret løbende alt efter, hvornår der er brug for de enkelte dele.

- Vi har gjort det i det små i flere år, men det er blevet større. Når vi kigger rundt, er der ikke nogen vognmænd eller transportører, der har det som et egentligt tilbud. Der findes transportører til konventionelt gods, som kører med almindelige distributionsvogne, men ukonventionelt gods, der køres af kranvogne, findes der ingen terminal til, siger han og uddyber:

- I 2016 havde vi 4000 kvadratmeter klimaskærme og efterisolering stående til at klimasikre Hvidovre Skole. Det havde fabrikken i Jylland stillet her, og efterhånden som de havde brug for det i Hvidovre, leverede vi det ind til dem, siger Lars Mouritsen.

I første omgang er det dog ikke alle 60.000 kvadratmeter, der skal bygges på. Thurah vil selv bygge på 20.000-25.000 kvadratmeter, og de resterende kan komme i spil til at vækste på eller blive solgt, forklarer han.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/285/