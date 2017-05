Thor Stadil er politianmeldt i Venezuela

Nielsen føler sig snydt i forbindelse med en handel, hvor Productos Danimex købte nogle brugte maskiner af et af Thor Stadils andre selskaber.

Ifølge Ole Bødtker Nielsen er maskinerne ubrugelige, og manøvren havde kun til formål at hive penge ud af det fælles selskab.

Thor Stadil beskyldes også ved hjælp af dokumentfalsk for at have sørget for, at Ole Bødtker Nielsen blev stemt ud af Productos Danimex' bestyrelse.

Selv afviser medejeren af Thornico-gruppen alle påstande. Thor Stadil siger, at han aldrig har begået dokumentfalsk. Om maskinhandlerne siger han:

- Jeg har ikke haft noget med de handler at gøre. Den slags handler godkendes jo ikke af mig som bestyrelsesformand og kan aldrig blive mit ansvar, siger han til DR Nyheder.

Thor Stadil fortæller til DR Nyheder, at han har bedt sine advokater i Venezuela om at få ophævet arrestordren og sagen stoppet.

Det skulle allerede være bekræftet mundtligt, men han har endnu ikke modtaget nogen skriftlig bekræftelse.