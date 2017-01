Theresa May sender pundet opad efter sin tale

Premierministerens oplæg til et EU-farvel styrkede det britiske pund efter et fald tidligere på dagen.

Det skyldes ifølge flere økonomer formentlig, at May i sin tale understregede, at aftalen skal godkendes af det britiske parlament.

Kursen på det hårdt pressede britiske pund løftede sig en hel procent, mens Theresa May tirsdag eftermiddag redegjorde for, hvordan processen mod et farvel til EU skulle se ud.

- Flertallet i det britiske parlament var modstander af brexit forud for afstemningen.

- Det får dog næppe nogen betydning for udfaldet. Men det kan bidrage til at skabe en tættere relation til EU, skriver Sydbanks makroanalytiker, Kim Blindbæk.

May lagde i talen også vægt på, at man vil søge at positionere Storbritannien som en handelsnation.

Det har nok også været med til at øge optimismen på britisk økonomis vegne, vurderer senioranalytiker Mikael Milhøj fra Danske Bank.

- Det store fokus på frihandel og globalt udsyn betyder, at markederne nok tror, at det kan opveje nogle af de negative konsekvenser, som brexit muligvis vil have for den strukturelle vækst i Storbritannien.

- Når det er sagt, så bliver det sværere at opnå aftaler ikke blot med EU, men også med andre lande, end hvad May indikerede i sin optimistiske tale, skriver han i en analyse.

Et pund koster tirsdag eftermiddag 8,54 kroner. Da pundet var på sit laveste efter nej'et ved EU-afstemningen i sommer, lå kursen på 8,15 kroner.