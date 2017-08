Tesla og Vestas samarbejder om at lagre energi

En lagring af vindenergi vil være fordelagtig for Vestas, da det vil kunne bringe prisen ned på den el, som selskabet leverer.

Samarbejdet med Tesla er ifølge Børsen del af et større strategiskifte hos Vestas.

Tidligere i år ændrede selskabet ambition, så det ønsker at blive førende på markedet inden for vedvarende energi generelt og ikke kun inden for vindenergi.

Teknologien fra Teslas' batterier bruges derfor i flere igangværende Vestas-projekter.

Med samarbejdet træder Vestas ifølge Børsen helt frem i de forreste rækker, når det kommer til at udvikle batteriteknologi for vindenergi. Og den position er nødvendig for Vestas, vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalytiker i Sydbank.

- Det er et meget vigtigt skridt for Vestas. Det er noget, der kommer til at kunne sænke omkostningerne for vedvarende energi, den dag batterier kan være med til at lagre energien, siger han til Børsen.