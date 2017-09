Tennisfans får ikke flere forskudte kampe på Eurosport

Forsinkelsen var et forsøg på at fremme betalingstjenesten Eurosport Player, hvor US Open-kampene kunne følges live.

Det medførte en lang række klager på Eurosports danske Facebook-side, da kanalen i sidste uge sendte tennis fra US Open med to timers forsinkelse.

En del tv-seere var sure over at skulle betale 119 kroner for at se kampene direkte, når de nu allerede havde betalt én gang via deres tv-pakker.

Men de behøver ikke frygte en gentagelse lige her og nu, siger Rasmus Mariegaard, der er kommunikationschef hos Discovery Networks, som ejer Eurosport.

- Vi har ingen aktuelle planer om lignende forsøg. Men når det er sagt, så er det klart, at hele medieudviklingen går i en digital retning.

- En rum tid fremover vil det dog være i sameksistens med flowkanaler, og det helt klare udgangspunkt er, at der samsendes live, siger han.

Rasmus Mariegaard siger, at Discovery Networks har lært meget af eksperimentet, som også har fået flere til at abonnere på Eurosport Player.

- Der var en pæn vækst i antallet af abonnenter, men samtidig har det også gjort indtryk på os, at der har været den kritik, som der har været, siger han.

Seerne er ikke de eneste, der har været trætte af de forskudte tennistransmissioner.

Også hos Yousee, der distribuerer Eurosport til sine tv-kunder, har man fået mange klager over den manglende livedækning på kabelnettet.

- Det er naturligvis noget, vi er meget kede af på vores kunders vegne.

- Hvis vi ser det her ske igen, vil det være noget, som vi måske skal have med, når vi laver aftaler med rettighedshaverne, siger Jacob Mortensen, der er direktør for tv og bredbånd hos Yousee.

Rasmus Mariegaard mener dog, at Discovery Networks har informeret tilstrækkeligt om ændringerne.

- Vi sendte en pressemeddelelse ud i forrige uge, som der ganske vist ikke var så stor interesse for.

- Vi har mange programændringer, og hvis vi skulle informere om det hele, kunne vi ikke foretage os andet. Men det er klart, at det indgår i vores evaluering.

- Kritikken fra Yousee tager vi ligesom den øvrige kritik til os og følger op på, siger han.

Discovery Networks vil senere på efteråret præsentere den nye retning for Eurosport Player.

Allerede mandag aften kan man dog se fodboldlandskampen mellem Danmark-Armenien direkte - samtidig med transmissionen på Kanal 5.

Og denne uges transmissioner fra US Open - inklusive weekendens finaler - sendes direkte på Eurosport.